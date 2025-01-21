Масштаб удивил правоохранителей: в Самарской области пенсионерка передала мошенникам полмиллиарда рублей

В Самарской области произошло одно из крупнейших мошенничеств в России. 71-летняя пенсионерка передала аферистам почти полмиллиарда рублей.

Подробности сообщает «Царьград».

Пострадавшая – экс-помощница бывшего губернатора региона Ольга Серова. Женщина сняла в банках 350 млн рублей и 800 тыс. долларов.

Мошенники втерлись в доверие и, несмотря на высокие посты в регионе, она не смогла распознать обман. Масштаб мошенничества удивляет даже правоохранителей.

Начато расследование. Полиция будет устанавливать личность злоумышленников, чтобы попытаться вернуть украденные деньги.

Ранее актриса Дарья Повереннова пожаловалась на новый вид мошенничества. Ее просили назвать код из смс, чтобы найти якобы затерявшуюся посылку.