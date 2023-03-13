Суд в Москве назначил наказание шестерым парням и девушкам за езду в метро голыми

В Москве задержали троих парней и столько же девушек, которые разделись догола в вагоне метро. В полиции они заявили, что причиной раздевания стал проигранный спор.

Запись с голыми пассажирами метро была обнаружена в ходе мониторинга интернета. На ней мужчины и женщины сняли с себя одежду, находясь в вагоне на Замоскворецкой линии метро.

Компанию задержали через сутки после инцидента. Молодым людям от 19 до 29 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В отношении нарушителей составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Суд признал их виновными. За езду в метро голыми пятеро человек будут отбывать наказание в виде ареста от 12 до 14 суток. Другому участнику спора назначили штраф.

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева разделась в аэропорту до нижнего белья. Мы подробно рассказывали о курьезном случае.