Фигуристка Медведева разделась до лифчика в российском аэропорту

23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева попала в курьезный случай в одном из российских аэропортов.

О случившемся Медведева подробно и откровенно рассказала в комедийном шоу «Я себя знаю».

Из истории спортсменки следует, что её заставили почти полностью раздеться, причём, по словам россиянки, виновата в этом она, по большому счету, оказалась сама.

«Будучи человеком умным, – иронизирует Медведева над собой, – я решила приехать в аэропорт в огромной толстовке с железными кнопками, бляшками и прочими металлическими украшениями. А поскольку на улице стояла ранняя осень, футболку я снизу не надела, прямо так и пошла».

Естественно, на досмотре полицейские попросили снять фонящий предмет одежды, на что Медведева попыталась объяснить, что внизу она голая.

Тогда сотрудники аэропорта вызывали охрану и всё-таки заставили Евгению разоблачиться.

«Да, пришлось пройти в одном лифчике», – приводят цитаты спортсменки издание Газета.Ru.