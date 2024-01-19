Суд в Москве арестовал блогера из Таджикистана, публиковавшего ролики с оскорблениями девушек

В Москве суд вынес постановление об аресте блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя (настоящее имя – Салмон Раджабзода – прим.). Первоначально было вынесено решение об отказе в аресте, несмотря на ходатайство следствия, позже Мосгорсуд отменил его и направил на новое рассмотрение.

Симоновский суд Москвы пересмотрел материалы и принял иное решение.

«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, против блогера возбуждено уголовное дело после оскорбления девушек славянской внешности в соцсетях. Следствие увидело в действиях Раджабзоды признаки преступления по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. 7 января его задержали.

По данным Telegram-канала SHOT, на одной из записей, попавших в Сеть в декабре, Джумабой заявлял: «Скоро все русские девушки будут наши». На ролике также звучала фраза «с Наташкой кайфовал».

Ранее сообщалось об инциденте с блогером Сергеем Косенко, который, предположительно, бросил двухмесячного сына в сугроб. Его защита настаивает, что блогер не делал этого, а лицо якобы «приделали» при монтаже. После скандала Косенко решил пожертвовать 3 млн рублей детям с ДЦП.