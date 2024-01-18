Бросивший двухмесячного сына в сугроб блогер Косенко пытается реабилитироваться при помощи благотворительности

Блогер Сергей Косенко открыл сбор средств на помощь детям с ДЦП и уже перечислил в благотворительный фонд свыше 3 миллионов рублей. С инициативой он решил выступить после того, как попал в скандал из-за видео, в котором бросил двухмесячного сына в сугроб.

В личном блоге Косенко опубликовал ролик и поблагодарил всех неравнодушных поклонников, которые перевели деньги ради больных детей. Он отметил, что всего ему удалось помочь уже 56-ти малышам.

Напомним, что в начале года Сергей вызвал гнев поклонников, записав на камеру то, как бросает ребенка в сугроб. Пользователи Сети были настолько возмущены поступком блогера, что стали требовать лишить его родительных прав. После этого Косенко оправдался, что на самом деле кидал не сына, а куклу. Лицо же, по его словам, он «приделал» на монтаже.

К слову, когда скандал разгорелся, несмотря на многомиллионную аудиторию и десятки звездных друзей, блогера никто не поддержал. И только спустя время телеведущая Виктория Боня вспомнила о товарище и прорекламировала его марафон, ни слова не сказав о скандальном видео.

Ранее все подробности произошедшего с блогером Сергеем Косенко рассказал портал «Страсти».