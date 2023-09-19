Суд прямо в зале освободил обвиняемого в изнасиловании и убийстве знакомой

В Санкт-Петербурге суд отпустил на свободу мужчину, который изнасиловал и убил девушку. Такое решение было принято из-за истечения сроков давности. Преступление произошло 20 с лишним лет назад. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло весной 2002 года. Мужчина гулял со своей знакомой, а в какой-то момент напал на нее и избил. Когда девушка потеряла сознание, то он ее изнасиловал. В это время пострадавшая очнулась и стала оказывать сопротивление. Тогда мужчина задушил жертву.

Мужчину арестовали в марте этого года, но суд решил прекратить дело, так как этом с момента убийства в марте 2002 года он не пытался скрыться от следствия, у него была работа, регистрация, на учетах у наркологов и психиатров он не состоял. Гособвинение возражало, но суд все равно решил отпустить его на свободу, хоть и было учтено, что совершенное им преступление относится к особо тяжким.

Отмечается, что последние три года до задержания житель почти не выходил из дома и существовал на деньги отца.

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