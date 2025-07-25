«Лучше всех, но никто не завидует»: суд оставил без изменений приговор экс-генералу Ивану Попову

Суд оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову после рассмотрения апелляции. Экс-генерал отправится в колонию на 5 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT».

Напомним, что генерал Иван Попов обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд признал бывшего офицера виновным и назначил ему пять лет лишения свободы. Также он должен был оплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Тогда же его лишили генеральского звания.

Рассмотрение апелляции проходило в закрытом режиме. Ранее представитель военной прокуратуры подал ходатайство о проведении заседания без участия СМИ. Основанием для этого послужило то, что в деле экс-генерала есть материалы, составляющие служебную тайну в сфере обороны. Против этого выступили как сам Попов, так и его адвокат. Однако суд отклонил прошение провести слушание в открытом формате.

Иван Петров участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится с февраля 2025 года. На вопрос: «Как здоровье?» Попов ответил: «Лучше всех, но никто не завидует».

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