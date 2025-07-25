Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце и не смог отобрать сына

Суд в Москве вынес решению по делу об определении места жительства 12-летнего сына актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофея. По решению он остается жить с матерью.

Об этом сообщает StarHit.

Заседание состоялось в Головинском районном суде столицы. В итоговом решении говорится, что подросток останется жить с матерью.

Известно, что с августа 2024 года сын Муцениеце жил с отцом. Бывшие супруги почти год решали вопрос об определении места жительства ребенка.

Сторона Муцениеце утверждала, что сына изолировали от матери. Адвокат Прилучного опровергала обвинения и заявляла, что Агата не ищет встречи с мальчиком. За все время они увиделись лишь однажды – в условиях Театра кабаре.

По данным издания, Тимофей с 21 июля живет с матерью.

Сама Муцениеце ждет третьего ребенка, отцом которого стал музыкант Петр Дранга. В начале августа у пары должна состояться свадьба, хотя торжество изначально планировали на июль.