Суд приговорил воевавшую за ВСУ наемницу из Грузии к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил наемницу из Грузии Гванце Гелашвили, которая воевала на стороне ВСУ, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Женщину признали виновной по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Как утверждает следствие, в 2022 году она по собственной воле вступило в одно из украинских военизированных формирований и за деньги принимала участие в боевых действиях против ВС РФ, а также силовых формирований ДНР и ЛНР.

«Гелашвили заочно признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — цитирует канал заявление ведомства.

Наемница объявлена в международный розыск.

Ранее мы писали о том, что к 14 годам заключения был также заочно приговорен наемник из Грузии Эльнур Эйбов. Он воевал в формировании ВСУ, которое состояло в основном из его соотечественников.