И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 21 января 2025, 12:30
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Суд в России приговорил иностранного наемника ВСУ к 14 годам колонии

Суд в ДНР заочно приговорил наемника из Грузии Эйбова к 14 годам колонии.
Суд в России приговорил иностранного наемника ВСУ к 14 годам колонии

© Freepik

Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Грузии Эльнура Эйбова, воюющего на стороне украинских подразделений, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом 21 января сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Генпрокуратуру России.

«Суд заочно приговорил Эйбова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в материале.

Правоохранители выяснили, что в марте 2022 Эйбов прибыл на Украину и вступил в одно из формирований, состоявших преимущественно из грузин. Он прошел подготовку и принимал участие в боевых действиях против российских военных и силовых структур ДНР, за что получил вознаграждение в сумме 2,5 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что тюремный срок в России грозит и воюющей за ВСУ датчанке Аннабель Йоргенсен — против нее возбудили сразу несколько уголовных дел. Ведется следствие.

Источник:РЕН ТВ
Автор:Евгений Калюгин
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