Суд приговорил убившую бывшего мужа журналистку Гончарову к 7 годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

19 августа Электростальский городской суд вынес обвинительный приговор бывшей журналистке «Ведомостей» и РБК Оксане Гончаровой. Женщина убила бывшего партнера и отца двух детей, 36-летнего Алексея Самусева.

Как рассказывала сама Гончарова, в вечер убийства она пыталась защититься от мужчины ножницами, которые вонзила в его шею. В итоге спустя некоторое время Самусев скончался в больнице. Адвокат обвиняемой настаивал на том, что журналистка во время ссоры защищалась.

Суд проходил вместе с присяжными — они единогласно решили, что Гончарова виновна в убийстве, однако заслуживает снисхождения. В итоге судья приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима. Ее также лишили родительских прав, Гончарова будет обязана заплатить по миллиону рублей родителям погибшего.

Отметим, что партнер журналистки, Алексей Самусев, был трижды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и угрозу убийством. Девушка жаловалась на домашнее насилие со стороны Самусева в полицию.

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