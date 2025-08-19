Суд вынес приговор матери, которая пыталась успокоить младенца с помощью алкоголя

Суд Ставропольского края вынес приговор матери, которая поила своего ребенка пивом, чтобы тот успокоился, в результате чего младенец умер. Об этом пишет aif.ru.

По версии следствия, все произошло в апреле этого года, когда у малыша начались резаться зубы. Ребенок много плакал, и чтобы хоть как-то его успокоить мама дала ему алкоголь, с которым организм младенца не справился.

Специалисты впоследствии провели экспертизу и выяснили, что ребенок пострадал от острого алкогольного отравления. Также у него выявили атрофию клеток печени, почек и поджелудочной железы.

В отношении жительницы Ставрополья завели уголовное дело. Во время одного из судебных слушаний женщина признала свою вину. При этом сообщается, что она сама сообщила о случившемся в полицию, а позже помогала следствию.

Учитывая это, суд вынес приговор — год лишения свободы. Кроме того, ей запретили менять место жительства и покидать пределы Петровского округа.

Ранее мы писали, как в Ленобласти женщина уснула и раздавила новорожденного ребенка в перинатальном центре.