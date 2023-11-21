Суд приговорил к 14 годам мужчину, ударившего ножом радиоведущую 247 раз

В Москве суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима за то, что он убил девушку и угрожал полицейским. Отмечается, что преступник нанес жертве 247 ударов ножом. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По данным ведомства, все произошло утром 3 января 2023 года. Мужчина поссорился с 34-летней возлюбленной и нанес ей не менее 247 ударов ножом. Девушка скончалась на месте от полученных ран.

После этого убийца угрожал применить оружие по отношению к сотрудникам полиции, которые прибыли для его задержания.

Выяснилось, что погибшая была ведущей «Русского радио Вологда» Анна Азовская.

«С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд назначил Владимиру Маклакову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

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