Челябинский маньяк нашел новую женщину с двумя детьми и попытался задушить пасынка
© Freepik
Челябинский маньяк Дмитрий Копылов нашел новую женщину, у которой двое детей. В 2000-е он убил четырех женщин и мужчину, а после выхода на свободу пытался задушить пасынка.
Подробности приводит сайт Kp.ru.
Предыдущая сожительница Копылова родом из Челябинска. Женщина четыре года прожила с ним и не знала о прошлом. У пары родился общий ребенок.
В 2023 году Копылов, будучи пьяным, попытался задушить 15-летнего сына сожительницы. Ему не понравилась прическа парня. На отказ несовершеннолетнего побриться отчим рассвирепел, схватил за шею и стал душить. По данному факту уголовное дело возбуждено не было.
Женщина рассказала изданию, что их дочь пошла в садик. При этом суд разрешил маньяку видеться с ней: встречи проходят в присутствии матери.
«Когда я поставила охрану, он узнал об этом и начал угрожать, а потом говорит: «Я бы тебя убил, но не хочу обратно в тюрьму», - поделилась россиянка.
Как выяснили журналисты, сейчас Копылов работает в деревообрабатывающем цеху, он разнорабочий. До недавнего времени он жил в комнате над цехом. Недавно мужчина съехал: он нашел новую женщину.
Ранее девушка, которую смолинский маньяк 14 лет удерживал в доме, встретилась с ним в суде и рассказала о пленении.