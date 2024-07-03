Челябинский маньяк нашел новую женщину с двумя детьми и попытался задушить пасынка

Челябинский маньяк Дмитрий Копылов нашел новую женщину, у которой двое детей. В 2000-е он убил четырех женщин и мужчину, а после выхода на свободу пытался задушить пасынка.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Предыдущая сожительница Копылова родом из Челябинска. Женщина четыре года прожила с ним и не знала о прошлом. У пары родился общий ребенок.

В 2023 году Копылов, будучи пьяным, попытался задушить 15-летнего сына сожительницы. Ему не понравилась прическа парня. На отказ несовершеннолетнего побриться отчим рассвирепел, схватил за шею и стал душить. По данному факту уголовное дело возбуждено не было.

Женщина рассказала изданию, что их дочь пошла в садик. При этом суд разрешил маньяку видеться с ней: встречи проходят в присутствии матери.

«Когда я поставила охрану, он узнал об этом и начал угрожать, а потом говорит: «Я бы тебя убил, но не хочу обратно в тюрьму», - поделилась россиянка.

Как выяснили журналисты, сейчас Копылов работает в деревообрабатывающем цеху, он разнорабочий. До недавнего времени он жил в комнате над цехом. Недавно мужчина съехал: он нашел новую женщину.

Ранее девушка, которую смолинский маньяк 14 лет удерживал в доме, встретилась с ним в суде и рассказала о пленении.