Суд по делу соучастника убийства Михаила Круга перенесли 15-й раз подряд

Стало известно, что суд по делу Михаила Агеева - соучастника убийства певца Михаила Круга – перенесли 15-й раз подряд. Заседания откладывают с 24 июля 2024 года.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, причинами переноса были болезнь судьи, затем самого подсудимого, замена адвоката.

Заседание должно было состояться 17 января, но его отменили. Следующее назначено на 31 января.

Агеев находится в СИЗО. Его обвиняют не только в участии в расправе над Кругом, но и трех заказных убийствах.

Ранее сообщалось, что застреливший убийцу Круга Александр Осипов женился в колонии. Он решил взять фамилию жены.