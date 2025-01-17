Застреливший убийцу Михаила Круга Александр Осипов женился в колонии

Александр Осипов, отбывающий наказание в колонии за убийство бандита Дмитрия Веселова, лишившего жизни музыканта Михаила Круга, женился. Кроме того, теперь он не Осипов — мужчина решил взять фамилию супруги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

47-летний Александр сейчас находится в ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае, но раньше сидел в Свердловской области, где и познакомился с женой. 39-летняя жительница поселка Троицкий работала секретарем в судах региона и ходила на свидания к заключенному.

Два года Осипов и Ширшова просто встречались, но недавно решились на брак. При оформлении документов Александр указал, что хочет взять фамилию жены.

По данным источника, в ближайшее время состоятся суды по уголовному делу, связанному с убийством Михаила Круга. Напомним, что музыкант был убит в ночь на 1 июля 2002-го года. Преступники проникли в особняк Михаила, в котором он жил вместе с женой и сыном.

Ранее появилась информация, что сын Михаила Круга ищет невесту.