Суд Петербурга арестовал владелицу клиники, где женщина скончалась после 30 процедур за один день

В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по делу главного врача клиники пластической хирургии, где женщина умерла после проведения ей более 30 процедур за один день. Хозяйка учреждения 16 суток проведет под домашним арестом.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

На заседание главврача доставили в наручниках и под конвоем. Она выглядело очень спокойной.

В пресс-службе суда сообщили, что медик не признала вину. Однако отмечается, что смерть пациентки могла наступить в результате ненадлежащего оказания медицинских услуг – у суда есть основания так полагать.

На суде присутствовали некоторые недовольные пациентки. Ранее они рассказывали, что не могли есть после увеличения губ и заработали депрессию, связанную с изменениями лица.

Издание узнало об еще одном заявлении от семьи погибшей женщины. Они потребовали проверить факт строительства главврачом клиники коттеджного поселка в природном заказнике в Карачаево-Черкесии. Расследование началось.

Напомним, 47-летняя пациентка клиники скончалась после того, как перенесла несколько операций, включая липосакцию. Она 8 часов была под наркозом. Примечательно, что женщина тщательно подходила к выбору учреждения, учитывала положительные отзывы. 1 ноября сообщалось, что клинику закрыли.