Одну из своих жертв он пытался затащить в лифт: неизвестный нападает на девушек и девочек в подъездах

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчину, который совершает нападения на девушек и девочек в Перми. В полицию поступили уже три обращения по данному факту, передает Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Информация о нападениях на пермячек появилась в Сети. В опубликованном сообщении говорится, что инциденты замечены на улицах Вильвенская, Связистов, Овчинникова и Крылова. Незнакомец преследует девушек и несовершеннолетних девочек. Одну из них он пытался затащить в лифт.

Кроме того, мужчину заметили в микрорайоне Крохалева. Он пытался забежать в подъезд, куда зашла девушка, но дверь закрылась раньше.

В полиции прокомментировали появление сообщений о нападении в городе. В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность незнакомца.

Ранее в Норильске школьница спасла мужчину, на которого напал маньяк с ножом. Девочка вызвала пострадавшему горожанину скорую помощь.