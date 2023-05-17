Суд отказался выпускать подростка из спецшколы Екатеринбурга, где его насиловали сверстники

В начале апреля разгорелся скандал вокруг спецшколы Екатеринбурга. Один из учащихся сообщил, что в учебном заведении действуют «зоновские» понятия, по которых за малейшие проступки детей насилуют сверстники с разрешения преподавателя. В ходе расследования удалось установить, что в основном действия сексуального характера совершали двое мальчиков-подростков, а вот причастность пожилого воспитателя доказать пока не удалось.

Между тем, в Чкаловский райсуд Екатеринбурга было подано заявление с просьбой о переводе одного из пострадавших детей в другую школу. Сегодня же стало известно решение по этому делу. Адвокат Георгий Краснов сообщил изданию Ura.ru, что суд отказался от удовлетворения административного иска.

Защитники же подростка намерены продолжать разбирательства и добиваться перевода, так как, по их мнению, у него со спецшколой теперь связаны травмирующие воспоминания. Более того, он чувствует себя изгоем среди сверстников из-за произошедшего.

Напомним, что за отказ в удовлетворении иска выступал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он заявлял, что в этом нет необходимости, так как и в спецшколе могут быть созданы все условия для того, чтобы мальчик чувствовал себя в безопасности.

Ранее в Москве отец и сын избили ребенка из-за горки на детской площадке.