Отец и сын вместе избили десятилетнего школьника из-за горки на детской площадке в Москве

На востоке Москвы отец и его сын избили десятилетнего школьника на детской площадке. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По информации источника, инцидент произошел 15 мая на улице Алымова. Десятилетний мальчик решил не пропускать сына москвича на горку. Между детьми возникла ссора. Чуть позже в конфликт вмешался мужчина. Он схватил и удерживал несовершеннолетнего, пока его сын наносил удары. Даже когда ребенок оказался на земле, горожанин не стал прерывать потасовку.

На крики прибежала мать пострадавшего ребенка. Только тогда мужчина отпустил обидчика своего сына и обозвал девчонкой. В результате пострадавшего ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга, травмой живота и синяками.

Сотрудники медицинского учреждения зафиксировали факт побоев. Семья мальчика уже написала заявление в правоохранительные органы. Теперь полицейским будет необходимо разобраться и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ребенка из благополучной приемной семьи отдают отцу-зэку и матери-наркоманке. Суд восстановил мать в правах, хотя в настоящее время женщина отбывает наказание за хранение и распространение наркотиков. Срок истекает через 5 лет, но при наличии ребенка заключенная может выйти по УДО.