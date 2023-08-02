Крестный отец Михаила Ефремова счел пребывание актера в колонии хорошим исходом

Крестный отец актера Михаила Ефремова Василий Мищенко считает, что пребывание в колонии – хороший исход для него. Это уберегло артиста от чего-то другого.

Мнение Мищенко приводит Газета.Ru.

«Господь уберег его от чего-то иного, чтобы он не сказал лишнего, чтобы его, например, не объявили иноагентом», - сказал Мищенко.

По его словам, Ефремов в тюрьме много читает и пишет, интересуется пьесами. Актер уважительно относится к религии и проявляет себя как совестливый и очень ранимый человек. В колонии, считает Мищенко, его крестный сын сможет подумать и все переосмыслить.

Напомним, Ефремов приговорен к 7,5 годам колонии после смертельного ДТП в Москве. По его вине погиб курьер. Шансы выйти условно-досрочно появятся у Ефремова только в 2024 году – об этом говорила супруга актера Софья Кругликова.

Ранее дочь актера бросила учебу в Высшей школе экономики и поступила в школу-студию МХАТ. Семья отдала за первый год обучения 650 тыс. рублей, но девушка поняла, что это не ее.