Суд оштрафовал родителей, которые заставляли ребенка пить воду из унитаза

Супружескую пару из Малайзии оштрафовали за издевательства над малолетним ребенком. Подробности приводит The Star.

По данным издания, семилетний мальчик жил с 39-летним отцом и мачехой. Следствие установило, что они бросили ребенка без должного присмотра и морили его голодом — когда за ним пришла опека, мальчик было сильно истощен. Впоследствии он рассказал, что ему не давали есть, а воду мачеха заставляла его пить из унитаза.

Рацион его состоял исключительно из куска хлеба и маленькой порции риса. Ребенка передали на попечение его родной матери, но теперь он боится ходить в школу, потому что боится, что мачеха вновь его найдет и похитит. Суд оштрафовал пару на 17 тыс. ринггитов (около 380 тыс. руб.) и отправил обвиняемых на общественные работы.

Ранее мы писали о том, что житель Красноярска накачал 9-летнюю девочку наркотиками и три часа издевался над ней, снимая это все попутно на видео.