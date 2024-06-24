Суд оправдал мужчину, который 20 лет провел в камере смертников

В американском штате Техас суд вынес оправдательный вердикт и снял обвинения с мужчины, который почти 20 лет ожидал смертной казни. Об этом сообщает CNN.

Американца Керри Макса Кука дважды - в 1979 и 1994 годах - приговорили к высшей мере наказания за изнасилование и убийство Линды Джо Эдвардс. Мужчина несколько раз обжаловал приговор, планировал суицид, но в 1999-м американец заключил сделку со следствием, признал вину и смог выйти на свободу.

Недавно апелляционный суд Техаса признал Кука невиновным «на основании неверной интерпретации улик и лжесвидетельств», на которых строило свою аргументацию обвинение. Вдобавок очередная судмедэкспертиза смогла оспорить принадлежность американцу ДНК на вещах жертвы и заключение об отпечатках его пальцев на двери из квартиры убитой женщины.

Примечательно, что 68-летний Кук стал одним из 199 человек, которые с 1973 года были оправданы в США после вынесения смертного приговора.

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