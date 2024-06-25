Суд не стал отправлять в СИЗО сына экс-чиновника, нанесшего жене 16 ударов ножом

В Дагестане сын бывшего чиновника нанес жене 16 ударов ножом. Несмотря на это, суд не стал отправлять мужчину в СИЗО.

Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В апреле 31-летний Пирбудаг Гаджимагомедов напал на жену, пока дети были в соседней комнате. После ударов ножом он скрылся, а женщину спасла мать. Потерпевшая получила повреждения почти всех жизненно важных органов.

Злоумышленника искали 12 дней, потом он сам явился в полицию. Мужчину отправили под домашний арест.

Представитель обвиняемого заявил, что в момент совершения преступления мужчина испытывал сильное душевное волнение. Это состояние якобы вызвало аморальное поведение жены.

В итоге суд встал на сторону обвиняемого и отказался отправлять его в СИЗО.

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