Чиновница самарского Минздрава уволилась после скандала с оценками дочери

Дочь чиновницы из Минздрава Самарской области похвасталась оценками в Telegram – девушке ставили исключительно пятерки, хотя на практику та не ходила. Она заявила, что мама за нее «договорилась полностью».

Видео, как дочь чиновницы хвастается оценками, привел Telegram-канал Baza.

«Мне поставили все пятерки… Мама уже за меня договорилась полностью…Я не ходила на практику. Вот что значит иметь хорошую маму», - произнесла девушка, рассказывая об успешном окончании учебного года.

Как позже сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, чиновница уволилась. Речь идет о главном специалисте самарского Минздрава. По словам парламентария, оценки ее дочери аннулировали.

«Вот так с помощью человеческой глупости и недальновидности удается «оздоравливать» коридоры самарской власти», - отметил политик.

Ранее сообщалось, что в ХМАО 27-летнюю чиновницу лишили премий из-за видео. Она снялась в розовом кабинете и красовалась в рабочем кресле.