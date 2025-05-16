Суд назначил домашний арест мотоциклисту, насмерть сбившему актрису Земляникину

Суд вынес решение о мере пресечения в отношении мотоциклиста, который насмерть сбил актрису Елену Земляникину на пешеходном переходе. Мужчина будет находиться под домашним арестом.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Меру пресечения выбирал Никулинский суд Москвы. Срок ареста не указывается.

О мотоциклисте известно, что ему 47 лет. Мужчина работает администратором в ресторане. Был судим за хранение наркотиков и грабеж.

Напомним, 66-летнюю актрису и педагога сбили на переходе на проспекте Вернадского. По факту наезда со смертельным исходом возбудили уголовное дело.

Земляникина двигалась по регулируемому переходу. В этот момент на дороге оказались два мотоцикла: один объехал актрису, другой сбил и упал сам. Земляникина отлетела в сторону, она скончалась на месте. По словам очевидцев, после ДТП пострадавшая дышала, ей вызвали скорую, однако прибывшие врачи констатировали смерть.