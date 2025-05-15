Последние минуты жизни Елены Земляникиной попали на видео: актрису сбил мотоцикл

Советская и российская актриса Елена Земляникина-Крылатова, дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, трагически погибла. Последние минуты ее жизни попали на камеру видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных Дептрансом столицы, видно, как женщина вышла на регулируемый пешеходный переход. В этот момент по дороге следовали два мотоциклиста, один из которых объехал актрису, а второй сбил ее и упал сам. От сильного удара Земляникина отлетела в сторону и рухнула на проезжую часть.

«В результате дорожной аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали очевидцы, слова которых приводит The Voice, после ДТП Земляникина еще дышала. Прохожие сразу вызвали скорую помощь и огородили место происшествия ремонтными щитами.

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть 66-летней актрисы.

Елена Земляникина-Крылатова пошла по стопам родителей и в 1981 году окончила Школу-студию МХАТ, связав свою жизнь с театром. Зрителям она запомнилась по эпизодической роли в оскароносном фильме режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Знаменитая мать актрисы Любовь Стриженова умерла в 2024 году в возрасте 83 лет. У нее случился инсульт.

Ранее в Новосибирске умер заслуженный артист России, ветеран Государственного академического Сибирского русского народного хора Юрий Чекмарев.