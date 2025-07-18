Суд на Украине признал виновным в уклонении от мобилизации мужчину с ампутированными ногами

На Украине военнообязанного мужчину, который лишился ног, осудили за уклонение от мобилизации. Об этом пишет aif.ru.

Сообщается, что житель Полтавской области летом прошлого года получил повестку, однако из-за плохого самочувствия не явился в назначенный день в ТЦК. По информации украинской прессы, мужчина с детства страдал заболеванием сердца. Ко всему прочему, у него были проблемы со зрением, поэтому сам себя он считал не пригодным для службы.

Кроме того, в феврале этого года из-за обморожения полтавчанину ампутировали обе ступни. Однако суд не принял во внимания эту особенность и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Правда, позже ему назначили «испытательный срок» на один год.

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