На Украине началась активная акция по вербовке в ВСУ молодых девушек. Об этом сообщает aif.ru.

Студенток, едва достигнувших совершеннолетия, украинские власти призывают вступать в армию на должность медиков по новому молодежному контракту «18-24». По этому соглашению добровольцам обещают миллион гривен и ежемесячные выплаты в размере 120 тысяч гривен.

При этом уточняется, что выполнять обязанности им предстоит в «горячих точках». Помимо этого, девушек завлекают на службу в качестве операторов БПЛА. В украинском сегменте интернета также появилась информация о создании нового женского формирования дронщиц «Гарпии».

Вербовка в основном осуществляется через красивые рекламные ролики в социальных сетях, заказчиком которых выступает Министерств обороны Украины.

Стоит отметить, что Киев уже давно разрабатывает закон о принудительной мобилизации женщин. Новую кампанию можно по праву называть очередным шагом украинских властей в данном направлении.

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