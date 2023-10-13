Суд Москвы приговорил экс-педагога ВШЭ к 13 годам за совращение школьниц в Сети

Чертановский суд Москвы приговорил бывшего преподавателя Высшей школы экономики к 13-ти годам лишения свободы за совращение несовершеннолетних по скайпу. Известно, что его жертвами стали как минимум две школьницы. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, преступления экс-педагог совершал около десяти лет назад. Он выходил в Сеть под иностранным ником и знакомился с девочками. На тот момент он был сотрудником на факультете экономических наук ВШЭ и даже был признан лучшим среди коллег.

Узнать об «увлечении» историка удалось благодаря матери одной из пострадавших. Она увидела переписку дочери и поговорила с ней. Подросток во всем созналась. Как оказалось, злоумышленник общался с двумя девочками – девяти и одиннадцати лет. Во время «эфира» он заставлял собеседниц выполнять различные действия и сам совершал их. При это общался он довольно грубо и не показывал лица.

Показания школьницы дали только спустя десять лет, когда уже выросли. После этого преподавателя задержали, и было возбуждено уголовное дело.

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