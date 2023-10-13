Раскрыты новые детали убийства 16-летней школьницы из Пермского края, которую поджег одноклассник

В Пермском крае продолжают расследовать убийство 16-летней школьницы, тело которой было обнаружено на железнодорожных путях. Одноклассник погибшей сознался, что именно он поджег ее. Но теперь появились новые подробности. Оказалось, что перед сожжением девочке нанести 12 ударов камнем по голове. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, возле рельсов, где лежала несовершеннолетняя, были найдены три камня, и на всех них была кровь погибшей. Судмедэкспертиза показала, что ими нанести около 12 ударов. Практически все – в районе затылка, и лишь некоторые в области уха.

По подозрению в убийстве задержали одноклассника школьницы. Он признался, что она сбежала из дома и упала на путях, ударившись головой. Боясь, что его обвинят в убийстве, он облил ее бензином и поджег. Примечательно, что, по словам подростка, в тот день у них с погибшей была половая связь по обоюдному согласию.

К слову, после сожжения подруги, юноша поехал кататься на мотоцикле.

Ранее в Подмосковье школьница выпала с 14-го этажа. Приземлилась она на куст сирени, благодаря чему и выжила.