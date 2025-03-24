Суд дал 8,5 лет художнику, изнасиловавшему и убившему юношу 27 лет назад

Суд в Москве приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы за преступление, совершенное 27 лет назад. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, в 1997 году нынешний осужденный, которому тогда было 17 лет, начал насиловать и в процессе, увлекшись, задушил своего сверстника. При этом после убийства он сознавался в содеянном, но быстро изменил показания. Тогда его причастность к произошедшему подтвердить не удалось.

Спустя почти три десятка лет нераскрытое дело вновь начали рассматривать следователи столичного СК. Проанализировав собранные улики, они пришли к выводу, что первоначальный подозреваемый все же виновен в совершении преступления.

«За прошедшие годы злодей превратился в обычного респектабельного москвича. Он работал поваром, но несколько лет назад открыл в себе талант художника, стал выставляться в различных галереях, завел собственный блог об искусстве… До последнего мужчина отказывался признавать себя виновным в изнасиловании — он понимал, что поскольку уже являлся подозреваемым в убийстве, по этой статье УК срок давности для него истек», — сказано в материале mk.ru.

Однако доказательства, собранные правоохранителями, оказались «неопровержимыми». В результате обвиняемый был приговорен к наказанию.

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