Суд арестовал россиянку, ударившую трехмесячную дочь головой о пол

Россиянку, с силой ударившую трехмесячную дочь о пол комнаты, арестовали на два месяца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Подробности приводит Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в Нижегородской области 7 января. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взяла девочку за ноги и ударила о пол. Потом она еще несколько раз ударила ребенка по голове так, что девочке потребовалась госпитализация. Она до сих пор в больнице.

Истязания младенца прервал мужчина, который зашел в комнату.

Мать была задержана. Два месяца она проведет в СИЗО.

Ранее сообщалось о завершении расследования полового преступления в отношении купающейся девочки в Крыму. Подробности читайте здесь.