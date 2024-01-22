Опубликовано 22 января 2024, 18:43
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Суд арестовал россиянку, ударившую трехмесячную дочь головой о пол
В Нижегородской области арестовали мать, с силой ударившую младенца головой о пол.
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Россиянку, с силой ударившую трехмесячную дочь о пол комнаты, арестовали на два месяца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Подробности приводит Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Инцидент произошел в Нижегородской области 7 января. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взяла девочку за ноги и ударила о пол. Потом она еще несколько раз ударила ребенка по голове так, что девочке потребовалась госпитализация. Она до сих пор в больнице.
Истязания младенца прервал мужчина, который зашел в комнату.
Мать была задержана. Два месяца она проведет в СИЗО.
Ранее сообщалось о завершении расследования полового преступления в отношении купающейся девочки в Крыму. Подробности читайте здесь.
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