Суд арестовал охранницу гимназии, где девочка застрелила одного человека и ранила еще пять

Суд избрал меру пресечения в отношении сотрудницы охраны брянской гимназии, где в четверг, 7 декабря, произошла стрельба. Женщину заключили под стражу на время следствия, передает Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Следователи ходатайствовали об аресте охранницы, которая допустила в здание гимназии 14-летнюю ученицу с помповым ружьем. Женщине было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Суд решил арестовать фигуранту уголовного дела на время проведения следствия. Она будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года.

Стрельба в брянской гимназии произошла в минувший четверг. В результате случившегося погибли два человека, в их числе девочка, которая устроила нападение. Еще пять человек пострадали.

Ранее в Брянске задержали замдиректора гимназии после нападения вооруженной ученицы. Работницу образовательного учреждения заподозрили в халатности.