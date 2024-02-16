Суд арестовал экс-участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко, которая инсценировала смерть

В Санкт-Петербурге арестовали экс-участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко из-за наркотиков. Девушку возмутила эта мера пресечения.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

14 февраля Янголенко приехала в Петербург, нашла 6 граммов марихуаны и искала, кому сбыть наркотики. Девушку в апартаментах на Толубеевской улице задержали полицейские.

16 февраля Выборгский суд принял решение поместить Янголенко в СИЗО. Она останется там до 13 апреля.

Девушка говорила на суде, что ранее не была судима, а также пообещала впредь не заниматься такими делами.

Ранее Янголенко сменила фамилию на Спряталась. В декабре 2023 года сообщалось, что она инсценировала смерть. Мать девушки с самого начала называла все бредом и не говорила о месте похорон.