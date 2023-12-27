Мать участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко отказалась называть место похорон дочери. Напомним, что информация о смерти девушки до сих пор не была подтверждена, несмотря на то, что появилась почти неделю назад. Об этом сообщает ИА Регнум.

22 декабря в СМИ распространились новости, что Янголенко была найдена мертвой в одной из гостиниц Санкт-Петербурга. Ее бойфренд рассказал, что она смешала алкоголь с запрещенными веществами. После этого журналисты попытались связаться с мамой девушки, но она лишь назвала все это бредом и повесила трубку.

Полиция, к слову, тоже за все эти дни не нашла подтверждений смерти Дианы. Ее тело не поступало ни в один местный морг. Комментировать это родительница участницы реалити по-прежнему отказывается. Она лишь отметила, что не хочет раскрывать информацию о похоронах дочери.

Напомним, что Диана не выходила на связь уже несколько дней. В последней публикации она заявляла, что собирается работать «медичкой», однако после этого пропала из публичного пространства.

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