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ПОХОРОНИЛИ
12:38, 27 декабря 2023
1 мин.

Мать участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко отказалась называть место похорон дочери

Мать участницы «Пацанок» Янголенко не нашла нужным называть место похорон дочери.

Мать участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко отказалась называть место похорон дочери

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко отказалась называть место похорон дочери. Напомним, что информация о смерти девушки до сих пор не была подтверждена, несмотря на то, что появилась почти неделю назад. Об этом сообщает ИА Регнум.

22 декабря в СМИ распространились новости, что Янголенко была найдена мертвой в одной из гостиниц Санкт-Петербурга. Ее бойфренд рассказал, что она смешала алкоголь с запрещенными веществами. После этого журналисты попытались связаться с мамой девушки, но она лишь назвала все это бредом и повесила трубку.

Полиция, к слову, тоже за все эти дни не нашла подтверждений смерти Дианы. Ее тело не поступало ни в один местный морг. Комментировать это родительница участницы реалити по-прежнему отказывается. Она лишь отметила, что не хочет раскрывать информацию о похоронах дочери.

Напомним, что Диана не выходила на связь уже несколько дней. В последней публикации она заявляла, что собирается работать «медичкой», однако после этого пропала из публичного пространства.

Ранее стало известно о смерти телеведущего Юрия Солопонова. Ему было 64 года.

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