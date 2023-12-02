Суд арестовал целую семью по делу о похищении восьмилетней девочки

Суд избрал меру пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о похищении восьмилетней девочки в Козельске Калужской области. Все они были отправлены за решетку, передает Telegram-канал 112.

В суд для избрания меры пресечения была доставлена женщина, ее бывший супруг, нынешний муж и старший сын. Правоохранители ходатайствовали об аресте похитителей, и их запрос был удовлетворен.

Фигуранты уголовного дела являются членами одной семьи. На допросе вину за преступление взял на себя глава семейства. Другие задержанные также дали показания против мужчины.

Ранее стали известны новые подробности дела о похищении восьмилетней девочки. Оказалось, что задержанные за совершение преступления люди жили шведской семьей. Все они располагались в одном доме вместе с маленькими детьми.