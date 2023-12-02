Похитители восьмилетней девочки из Козельска жили шведской семьей

Стали известны новые подробности похищения восьмилетней девочки из Козельска Калужской области. Оказалось, что задержанные за совершение преступления люди жили шведской семьей, передает Life.ru.

Журналисты выяснили, что 37-летняя подозреваемая в похищении жила в доме своей матери вместе с нынешним и бывшим мужьями. Также с ними проживали несколько маленьких детей.

Похищением восьмилетней девочки занимались женщина, ее нынешний супруг, бывший муж и старший сын. По словам матери фигурантки уголовного дела, ее дочь не могла совершить преступление, так как она в день случившегося ездила вместе с близкими в пункт выдачи товаров из маркетплейса.

Ранее восьмилетняя девочка из Козельска рассказала, как неизвестные люди похищали ее. Так, по словам школьницы, незнакомцы надели ей на голову мешок и затолкали в машину.