Студентку отчислили из ВУЗа после того, как на экзамен вместо нее явился переодетый в женщину мужчина

В Китае разразился учебный скандал. Одну из студенток отчислили после того, как вместо нее на экзамен явился мужчина, переодетый в женщину. Об этом сообщает World of Buzz.

Инцидент произошел в Университете экономики и права Чжуннань. Учащуюся уличили в том, что она наняла другого человека сдать от ее имени экзамен по бухгалтерскому учету. Необычная внешность «экзаменуемой» вызвала у преподавателей подозрения. Вскоре, после разбирательств, выяснилось, что это переодетый в женщину мужчина.

Как только афера раскрылась, он попытался скрыться, однако его быстро схватила китайская полиция. В ходе допроса подозреваемый признался, что студентка сама с ним связалась и предложила заплатить ему за сдачу экзамена.

Позже университет сообщил, что нерадивая студентка была отчислена. Для предотвращения похожих случаев мошенничества в учебном заведении усилили меры по контролю.

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