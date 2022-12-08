Студентку из Петербурга избили после отказа отдать собаку

В Санкт-Петербурге пьяная женщина избила студентку за отказ отдать ей питомца. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в понедельник, 7 декабря около десяти часов вечера. 19-летняя девушка отправилась на прогулку с метисом хаски. У них на пути оказалась пара, которая судя по внешнему виду успела отметить какое-то событие. Нетрезвая женщина хотела, чтобы девушка отдала ей собаку, на что услышала отказ. По словам студентки, тогда злоумышленница без всякой причины несколько раз ударила ее по лицу.

Хозяйка питомца достала перцовый баллончик, но это только разозлило обидчицу. Она выхватила его из рук и начала избивать девушку. Сообщается, что спутник нетрезвой дамы не вмешивался в конфликт и не пытался помешать происходящему.

Студентку спасло то, что рядом оказался автомобилист, который затормозил и выскочил из салона. Пара испугалась и убежала. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга.

Полицейским удалось установить личность мужчины и женщины. По словам девушки, она видела их раньше. Тогда нападавшая тоже проявляла интерес к ее питомцу, но не подходила.

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