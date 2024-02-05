Студентки российского колледжа пожаловались на отверстия в кабинках туалета

В одном из колледжей Екатеринбурга в женских туалетах вырезали отверстия в кабинках. Студентки пожаловались и устроили фотосессию, чтобы показать абсурдность ситуации. Об этом сообщает E1.RU.

На одном из кадров видны прямоугольные окна, расположенные на уровне головы девушек, находящихся в кабинках. На другой фотографии видны вырезанные фрагменты дверей, приставленные к стене.

«Как конкретно это работает, мы еще не поняли, но все в шоке», – призналась одна из девушек.

Одна из студенток рассказала, что окна в дверях появились утром 5 февраля. Она предположила, что администрация колледжа использовала такой метод для борьбы с курением в пределах учреждения. Директор колледжа, Андрей Козлов, отнесся к произошедшему как к недоразумению и пообещал провести расследование ситуации.

«Это недоразумение, мы разбираемся, почему это произошло», – сказал он и пообещал вернуть в туалеты нормальные дверцы.

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