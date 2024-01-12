«Все уволились»: в ДК объяснили спектакль для взрослых с Дедом Морозом и Снегурочкой

Сотрудница Дома Культуры на Кубани рассказала об увольнении руководства после спектакля для взрослых с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все произошло в краснодарском селе Шабельское, Щербиновского района Краснодарского края. Подробности приводит телеканал «360».

В селе произошел скандал из-за проведения непристойного театрализованного представления в местном Доме Культуры. После инцидента, где выступление, предназначенное для взрослых, посетили семьи с детьми, руководство сельского поселения, включая главу и все руководство Шабельского СДК, уволились. Увольнения произошли 11 января.

Видео с инцидентом, содержащим непристойные сцены и шутки, а также полуголых актеров, быстро распространилось в социальных сетях. Это стало причиной массовых отставок в руководстве. Сотрудница учреждения подтвердила, что с момента происшествия в помещении Дома Культуры никто не работает.

«В помещении со вчерашнего дня никто не работает. Никого нет, все уволились. Сам ДК действует», — отметила она.

Руководитель учреждения также уволилась. Представитель подтвердил, что увольнения связаны с проведенным спектаклем. Причины увольнения главы поселения не были разглашены.

Администрация Шабельского сельского поселения заявила, что глава поселения ушел по собственному желанию, и его отставка была единогласно принята депутатами Совета поселения 12 января.

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