Мертвая учительница напугала пассажиров рейсового автобуса в Хабаровске

Пассажиры рейсового автобуса, который следовал из Вяземского в Хабаровск обнаружили страшную находку. Оказалось, что рядом с ними ехала мертвая женщина. Ею оказалась 67-летняя учительница биологии. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, женщину нашли мертвой во время остановки в Переяславке. Это был промежуточный пункт, где можно было выйти отдохнуть и размять ноги. Но одна из женщин не встала, это напрягло соседей. Тем более что она приобрела билет, который был до Переяславки.

Проходившие мимо люди заподозрили неладное и стали будить женщину. Но она уже не двигалась и не подавала признаков жизни. Пассажиров вывели из автобуса и вызвали бригаду скорой помощи.

«Вероятно, смерть наступила не на автовокзале, а раньше, когда женщина находилась в автобусе. Вскрытие еще не производилось, точной информации о причине пока нет», – рассказали журналистам главврач ЦРБ района имени Лазо и представитель минздрава Хабаровского края.

Известно только, что погибшая 67-летняя учительница биологии. Она долгое время занимала пост директора школы в Вяземском и, по словам коллег, была очень хорошим человеком.

Сейчас тело погибшей находится в районе имени Лазо.

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