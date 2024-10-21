Студентка, бросившая дочь в туалете Антальи, передумала и захотела ее забрать

18-летняя студентка, родившая и бросившая младенца в туалете аэропорта в Анталье, передумала и захотела забрать дочь. Она собирается воспитывать ребенка сама.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В турецкий изолятор к девушке пустили адвоката. По словам представительницы, молодая мать даже не поняла, что родила, девушка испугалась.

Защита утверждает, что имела место скрытая беременность. И даже в момент родов девушка якобы не поняла, что произошло.

В Турции россиянка находилась с матерью – была куплена путевка на 10 дней. В середине отдыха ее возили в больницу в Анталье из-за жалоб на боль в животе, но и там не заметили беременность.

Адвокат говорит, девушка сожалеет о случившемся и надеется полететь с ребенком домой.

Напомним, россиянка родила и оставила ребенка в туалете аэропорта. Спустя 12 минут девочку обнаружила уборщица, новорожденную спасли. Отцом ребенка называют студента из Ногинска. Друзья девушки сообщили, что молодой человек избивал будущую мать. Полгода назад она стала встречаться с другим парнем.