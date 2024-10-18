Биологический отец брошенного в аэропорту Турции ребенка избивал будущую мать

Биологический отец ребенка, рожденного и брошенного в турецком аэропорту, избивал будущую мать. Об этом сообщили друзья девушки.

Журналисты нашли отца новорожденной – им оказался 20-летний студент подмосковного колледжа. У него были серьезные отношения с девушкой, пара задумывалась о семье.

В конце 2023 года возлюбленные стали ссориться, парень начал поднимать руку.

«Бил он ее регулярно», - рассказала ИА Регнум подруга девушки.

По ее словам, та хотела расстаться, но не решалась. Потом она встретила другого парня – тот жил в соседнем районе, ездил к избраннице на электричке. Подруга говорит, что он «очень хороший и добрый». Молодые люди стали встречаться полгода назад – быть отцом ребенка он никак не может, подтвердила подруга.

Нынешний парень рассказывал, что встречается с девушкой с лета. Он не собирается расставаться с ней после случившегося, но и признавать ребенка не хочет.

Напомним, 13 октября 18-летняя студентка родила в аэропорту в Анталье и оставила ребенка в туалете. Девушка была с матерью. Обе утверждают, будто не знали о беременности. Сообщалось, что брошенного младенца будут возвращать в Россию.