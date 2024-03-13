Студент съел на вечеринке живую мышь и попал под суд

Во Франции студент пожевал на вечеринке живую мышь и попал под суд. Шутка на тусовке может стоить молодому человеку пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает France 3.

По данным источника, юноша пришел на мероприятие, организованное в сентябре 2023 года для новичков подготовительного отделения лицея Тьер в Марселе. Одна из девушек решила принести на вечеринку свою живую мышь и сильно об этом пожалела, так как животное получило травмы, несовместимые с жизнью.

Дело в том, что студент взял грызуна, положил себе в рот и стал жевать. Это было зафиксировано на камеру, и после о случившемся узнали зоозащитники. Отметим, что мышь в итоге скончалась, а молодой человек был задержан.

Юрист фонда «30 миллионов друзей» предположил, что в планах у француза не было есть или намеренно издеваться над животным. Он считает, что юноша просто совершил глупость в нетрезвом виде.

Судебный процесс по данному делу проходит 13 марта в мировом суде Марселя.

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