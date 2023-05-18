Студент неудачно применил на зачете хитрость из фильма «Операция «Ы» и оказался в больнице

В Москве студент хотел сдать зачет с помощью хитрости, которая упоминается в кинокомедии «Операция «Ы». Но что-то пошло не так и пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Учащемуся колледжа на Волгоградском проспекте нужно было рассказать наизусть стихотворение. Он решил засунуть себе в ухо маленький беспроводной наушник. Доставать микрогаджет пришлось уже в больнице.

Источник утверждает, что сокурсник пострадавшего должен был по телефону диктовать текст, если тот его забудет. Перед зачетом студенты решили опробовать устройство, но наушник зашел слишком глубоко в ухо, и пришлось вызывать врачей. Врачи приехали, но на месте достать его не смогли – пришлось ехать в медицинское учреждение. Там гаджет смогли извлечь из уха.

Обрадованные студенты поехали обратно в колледж, где студент уже сам, без подсказок, рассказал стихотворение наизусть и сдал зачет.

Ранее сообщалось, что в Москве у школьницы на уроке взорвался пауэрбанк в рюкзаке. Все произошло прямо на уроке в одной из столичных школ. У восьмиклассницы в рюкзаке взорвалось зарядное устройство, после чего сумка загорелась. Девочка успела достать оттуда телефон, но остальные вещи полностью сгорели.