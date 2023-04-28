Сгорели все вещи: в Москве у школьницы на уроке взорвался пауэрбанк в рюкзаке

В Москве у школьницы взорвался пауэрбанк в рюкзаке, когда она была в учебном заведении. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным источника, все произошло прямо на уроке в одной из столичных школ. У восьмиклассницы в рюкзаке взорвалось зарядное устройство, после чего сумка загорелась. Девочка успела достать оттуда телефон, но остальные вещи полностью сгорели.

В Сети появились кадры, на которых видно, как учительница справилась с возгоранием с помощью огнетушителя.

Похожий инцидент произошел в начале недели в одной из школ города Тольятти. У подростка на уроке загорелся смартфон, который просто лежал на парте.

Ранее мы писали о том, как у студента энергетического техникума в руках взорвался рюкзак в Екатеринбурге. По данным источника, причиной возгорания стало зарядное устройство пауэрбанк.