Стучится в квартиры и носится в халате по этажам с катаной: неадекватный сосед терроризирует жильцов высотки

Жильцы одной из высоток в подмосковной Балашихе жалуются на странного соседа, который не даем им спокойно жить. Мужчина в халате и с катаной наперевес носится по этажам и пугает всех своим внешним видом и поведением, передает Telegram-канал Mash.

Сначала соседи подумали, что странный жилец ведет себя так из-за алкогольного или наркотического опьянения. Однако потом стало известно, что у него, по всей видимости, произошло обострение психического заболевания.

Участковый в сложившейся ситуации не смог помочь людям, которые стали бояться покидать квартиры и отпускать из них детей. Лишь усилиями бригады медиков неадекватного жильца удалось угомонить и доставить в психиатрическую больницу. При этом неизвестно, как долго его собираются держать в специализированном учреждении.

Ранее сообщалось, что в Кирове сосед-меломан устраивает дискотеки в квартире и бои без правил в подъезде. Полиция пока никак не смогла повлиять на ситуацию в доме.