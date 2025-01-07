Строили планы на 2025 год: друг убитого в Грузии бизнесмена из Тулы рассказал о нем

В Грузии продолжают расследовать гибель бизнесмена из Тулы. Мужчину нашли мертвым в реке. По подозрению в его убийстве задержаны двое. Друг покойного предпринимателя рассказал tula.aif.ru, каким человеком он был.

По словам мужчины, бизнесмен был не только его руководителем, но и хорошим товарищем. Они часто проводили время за беседами и строили планы на 2025 год.

Также друг покойного предпринимателя заявил, что тот был очень образованным, эрудированным и начитанным человеком. До 4 января мужчины были на связи, а после общение прекратилось.

«Последний разговор у нас был 4.01 вечером, примерно в 18 часов. Была плохая связь, и он сказал, что перезвонит позже… Это была наша последняя с ним переписка», — рассказал друг убитого россиянина.

В момент похищения рядом с бизнесменом была его спутница. Пара направлялась на автомобиле на горнолыжный курорт Тетнульди.